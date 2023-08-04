إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث سير على طريق وادي النطرون

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة في الكيلو 37 على طريق وادي النطرون، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم تقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي، مصابي حادث سيارة طريق وادي النطرون، وهم محروس فايز رياض 45 سنة، من المنيا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعواطف منير توفيق 41 سنة، من المنيا، يعاني من اشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجومانا محروس فايز 15 سنة، من المنيا، يعاني من اشتباه كسر في الذراع الأيمن، وشنودة محروس فايز 6 سنوات من المنيا، يعاني من اشتباه كسر في الذراع الأيسر، وجار استكمال الرعاية الطبية العاجلة لهم.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق وادي النطرون إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.