مصرع سيدة وإصابة زوجها في حادث تصادم على طريق العلمين- وادي النطرون

لقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نصف نقل على طريق العلمين- وادي النطرون الدولي الكيلو 37، منذ قليل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية للمصاب، وجرى نقلهما إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان، مدير أمن مطروح.

ضحايا حادث تصادم طريق العلمين الدولي

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، مساء أمس الأربعاء، ضحايا حادث طريق العلمين وادي النطرون الدولي وهما، عفاف لويس إسحاق 70 عاما، من القاهرة، وصول جثة هامدة، وهاني حليم قليني 73 عاما، من القاهرة، مصاب يعاني من اشتباه كسر في الذراع اليمنى، وجارٍ تقديم الرعاية الطبية العاجلة للحالة من أشعة وإجراء تحاليل، لحين التماثل للشفاء، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

شرطة تأمين طريق العلمين تعاين الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق العلمين وادي النطرون الدولي إلى موقع الحادث، وجارٍ المعاينة للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.