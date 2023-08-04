«مهنتك مستقبلك» تختتم تدريبات الحياكة باختبار 10 متدربات وتوفير فرص عمل للسيدات بالمنيا

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بمحافظة المنيا، ندوة توعوية ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرية أبيوها، بمركز أبو قرقاص، لمناقشة مقترحات وأنشطة «التمكين الاقتصادي وصحة المرأة»، وجاءت الندوة تحت شعار «قرية آمنة خالية من العنف ضد المرأة».

وشارك في الندوة، تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، ومحمد صلاح مدير مديرية القوى العاملة، وفاطمة الزهراء على مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، والدكتورة ريهام يحي عبد الرازق استشارى التغذية العلاجية بمديرية أمن المنيا، وهيثم سمير الببلاوى مدير وحدة الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ريادة الأعمال لخلق فرص عمل للسيدات

أوضحت مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أن الندوة تستهدف المرأة والشباب الراغب فى إقامة مشروع اقتصادي حر، وريادة الأعمال لخلق فرص عمل للسيدات والشباب، وذلك للتأكيد على حرص الدولة على دعم ومساندة المرأة من خلال تعريفها بطرق دعم هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

خدمات جهاز تنمية المشروعات للمرأة والشباب

أشار مدير وحدة الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات إلى عدة محاور أهمها: ماهية جهاز تنمية المشروعات، والخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز، والخدمات المالية التى يقدمها الجهاز، وريادة الأعمال ودورها.

وأوضح مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا، أن البرنامج التدريبى اختتم فاعلياته بالتدريب على مهنة التفصيل والحياكة بمبادرة (مهنتك مستقبلك) لـ 10 متدربات، بوحدة التدريب المتنقلة المتواجدة بقرية أبيوها، من خلال اختبار نظرى وعملى، مؤكدا على توفير فرص عمل مناسبة للسيدات بالمنشآت العاملة في المحافظة.

وأشار مدير المديرية إلى إمكانية إلتحاق السيدات والشباب بالبرامج التدريبية المجانية التي توفرها المديرية، من خلال التوجه إلى إدارة بحوث العمالة والتدريب، أو من خلال مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة التابعة للمديرية داخل المحافظة، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة.