تفاصيل تغير مسمى وحدة تكافؤ الفرص بقطاع التعليم

أعلن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين، عن تغيير مسمى «وحدة تكافؤ الفرص»، إلى «وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان»، مع بداية العام القادم 2022، وذلك بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجعل 2022 عام المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه جاري إعداد قانون بمجلس النواب لاحتساب إجازة رعاية الأسرة ضمن فترة عمل المرأة دون تأثير على ترقيتها، مشيدا بالانطلاق الفعلى لوحدات تكافؤ الفرص على أرض الواقع بمختلف مديريات وإدارات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال رئاسته لمؤتمر وحدة تكافؤ الفرص التعليمية تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والذى عقد بقاعة التدريبات الكبرى بديوان عام الوزارة تحت عنوان «ٱمال وتحديات»، فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وحقوق الإنسان، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبحضور الدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولى والمشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية، والدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام، وشيماء نعيم بالأمانة العامة للمجلس القومى للمرأة، والدكتورة دعاء عرفة مسؤول برنامج الغذاء العالمي، ومحمد حسن عثمان حسين، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ولفيف من وكلاء الوزارة بالمديريات التعليمية ورؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالمديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

تكريم منسقي وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات

وأكد محمد حسن عثمان، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المؤتمر أسفر عن عدة توصيات تضمنت إطلاق نادي مناظرات قضايا النوع الاجتماعي بين طلاب المدارس، من 16:10 ديسمبر المقبل، فى الإطار الاستراتيجى للخطة الجدية للتعليم، مشيرا إلى أنها تشمل عدة محاور لقضايا النوع الاجتماعي، منها «عمالة الأطفال، تعليم الفتيات، الزواج المبكر، التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة، المهارات الحياتية، تعليم المواطنة، حل المشكلات، التفكير الناقد، تنمية مهارات المناظرة»، بالإضافة إلى تصميم استمارة المدرسة المحققة للنوع الاجتماعي.

بحث الصعوبات التى تعوق نشاط الوحدة

وشهد المؤتمر حلقة مناقشة واسعة بين المحاضرين وجميع منسقي وحدات تكافؤ الفرص، لطرح المعوقات والصعوبات التى تعوق نشاط الوحدة ووضع مقترحات من الحلول لها.

وفى نهاية المؤتمر تم تكريم منسقى وحدات تكافؤ الفرص المتميزين على مستوى الجمهورية، ومنحهم شهادات تقدير، ومنهم منسقو وحدات تكافؤ الفرص بمحافظات «البحيرة، الغربية، كفرالشيخ، مرسى مطروح، الإسكندرية، ومحافظات وجه قبلى، ووسط الدلتا وشمال وجنوب سيناء».