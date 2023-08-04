«القاهرة الإخبارية»: قصف متبادل بين الجيش السوداني والدعم السريع

كشف عثمان الجندي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية عن تطورات الأوضاع في السودان، وتفاصيل آخر الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع، وقال مراسل «القاهرة الإخبارية» إن الجيش السوداني بدأ اليوم قصفًا مدفعيًا عنيفًا من أم درمان نحو أهداف بشمال الخرطوم بحري وأم درمان القديمة وجنوب شرق الخرطوم.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» أن هناك تحليقًا مكثفًا لطيران الجيش السوداني وقصف مناطق بالقرب من جسر الحلفايا الذي يربط بين مدينة أم درمان وخرطوم بحري.

الجيش السوداني يقوم بعمليات تمشيط كبرى في أم درمان والخرطوم بحري

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أنه حسب مصدر قريب من منطقة القيادة العامة فإن الجيش الآن اقترب كثيرًا من مبنى جهاز المخابرات العامة، وسيمشط الجيش هذه المنطقة، متابعا: «الجيش السوداني يقوم بعمليات تمشيط كبرى في أم درمان والخرطوم بحري» فقوات الدعم السريع مازالت تقصف بالمدافع وتستخدم الطيران المسير في المعارك مع الجيش السوداني.

معارك محتدمة جدًا منذ الصباح الباكر

واستكمل مراسل «القاهرة الإخبارية»، قائلا: «بالأمس كانت هناك معارك محتدمة جدًا ومنذ الصباح الباكر القصف كان متواصلًا، سواء المدفعي أو الطيران، وهناك تبادل للمضادات الأرضية من الدعم السريع في أم درمان القديمة ومنطقة بحري والخرطوم».

وأكد مراسل «القاهرة الإخبارية» على أن الوضع الإنساني بات خطيرًا جدًا خصوصًا مسألة الغذاء، موضحًا أن منظمة الفاو أصدرت بالأمس توقعات تشير إلى أن حوالي 42% سيتعرضون لخطر الجوع في السودان وهذا مؤشر خطير جدًا.