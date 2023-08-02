عاجل.. «الأرصاد» تحذّر من أمطار أغسطس: منخفض السودان يهزم القبة الحرارية

رغم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، حسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، إلا أنّ تأثر عدد من المناطق بمنخفض السودان سيعمل اليوم على عودة تكاثر السحب الممطرة في عدد من المناطق، رغم استمرار القبة الحرارية لكن بدرجات أقل من يوليو.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ مناطق جنوب الصعيد وجنوب البلاد يُتوقع أن تشهد تكاثر للسحب المنخفضة الممطرة، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة بنسبة 20%، بينما تتراوح درجات الحرارة في تلك المناطق بين 41-44 درجة مئوية، حيث يسود طقس غائم خلال ساعات النهار.

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى نشاط للرياح الشمالية الغربية على جميع أنحاء الجمهورية، بسرعات تتراوح بين 30-36 كيلومترا في الساعة، حيث تعمل على تلطيف الأجواء على جميع أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة اليوم، وتأتي تفاصيل درجات الحرارة، كما يلي.

القاهرة 36 25

العاصمة الإدارية 37 25

أكتوبر 37 24

بنهــــا 36 25

دمنهور 35 24

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 36 25

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 36 25

طنطا 35 23

دمياط 32 23

بورسعيد 33 24

الإسماعيلية 37 25

السويس 36 25

العريش 34 24

رفح 33 23

رأس سدر 39 26

نخل 39 20

كاترين 33 18

الطور 37 25

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 29

الإسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 33 24

مطروح 31 24

السلوم 35 23

سيوة 37 22

رأس غارب 38 29

الغردقة 38 29

سفاجا 39 28

مرسى علم 39 29

شلاتين 39 29

حلايب 36 30

أبو رماد 37 29

رأس حدربة 38 28

الفيوم 37 24

بني سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 41 25

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 44 29

الوادي الجديد 43 26

أبو سمبل 43 26