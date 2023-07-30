الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام تؤكد تضامنها مع المرأة في السودان

ناشدت عضوات «الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام» الجهات والقوى السياسية المختلفة، التي تبذل جهودها لإنهاء الصراع الدائر حالياً في السودان، ضرورة اشراك النساء السودانيات في وفود المفاوضات، وأن يكون صوتهن مسموعاً في الوصول لحل للأزمة السودانية.

توفير وسائل الحماية للنساء والأطفال

كما طالبت عضوات الشبكة، فى بيان اليوم، عممته الجامعة العربية، اليوم الاحد، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والفرقاء، بضرورة توفير كل وسائل الحماية لمنع ووقاية النساء والفتيات والأطفال، من كافة اشكال العنف، خاصةً العنف الجنسي، الذي «تعرضت وتتعرض له أخواتنا في هذا البلد المكلوم»، وكذلك «نطالب بتوفير المساعدات والإغاثة الإنسانية العاجلة لهم».

تضامن مع الشعب السوداني

وعبرت عضوات الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام عن تضامنهن مع المرأة السودانية، وأعربن عن قلقهن العميق من استمرار الصراع، واحتدامه في السودان الشقيق، كما أعربت الشبكة عن تضامنها اللا محدود مع نساء وفتيات السودان بشكل خاص، ومع شعب السودان بشكل عام.

وجاء فى البيان أن «الصمود وروح الالتزام والمبادرة، الذي اظهرته المرأة السودانية، هو خير دليل على أهمية مساهمة المرأة في الاستجابة الفورية لاحتياجات مجتمعها، وضرورة انخراطها بشكل كامل في كل المساعي لحل الصراع، وإحلال السلام في السودان، انسجاماً مع قرار مجلس الأمن 1325، لضمان استدامة الحلول، وتحقيق التهدئة والاستقرار».

الاجتماع الثالث لشبكة وسيطات السلام

وعقد الاجتماع الثالث للشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من خلال قطاع الشؤون الاجتماعية وإدارة المرأة، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، في مقر الأمانة العامة للجامعة اليوم الأحد.