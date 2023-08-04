الحوار الوطني.. مقترح بتدشين منصة إلكترونية لقضايا العدالة الاجتماعية

طالب الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، على هامش مشاركته في جلسات الحوار الوطني، بضرورة خلق نوع من التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بقضايا العدالة الاجتماعية، وكذلك عمل اجتماع دوري لهم، وتدشين منصة إلكترونية.

منصة إلكترونية لملف العدالة الاجتماعية

وأضاف الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فكرة المنصة الإلكترونية تساعد في طرح الموضوعات ذات الصلة بملف العدالة الاجتماعية، وكذلك فتح باب لتلقي الشكاوى من المواطنين، ما يعمل على خلق مساحة من التفاعل بين الجهات الحكومية والمنفذة مع المواطنين، مشيرا إلى أن هذا الأمر سينعكس بالإيجاب على حل الإشكاليات المتعلقة بهذا الملف.

الإدريسي: ملف العدالة الاجتماعية يمس المواطن أولا

وأكد الخبير الاقتصادي، على أهمية ملف العدالة الاجتماعية، باعتبارها من القضايا التي تمس المواطن في المقام الأول، وتندرج تحتها العديد من الملفات المحورية، مشيدا بوضعها على رأس نقاشات جلسات الحوار الوطني في الملف الاقتصادي.

وأشاد «الإدريسي» بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعوته لإجراء الحوار الوطني، لطرح الرأي والرأي الآخر على طاولة نقاشات واحدة، متمنيا الخروج منه بعدد من المخرجات القابلة للتنفيذ.