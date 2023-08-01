مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: العدالة الاجتماعية تحقق التوازن بين فئات المجتمع

قال الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني إن مجلس الأمناء حرص على عقد جلسة جديدة بشأن العدالة الاجتماعية، خاصة أن المناقشات في الجلسة الأولى تطرقت إلى الحماية الاجتماعية بشكل أكبر دون التطرق بشكل حقيقي نحو العدالة الاجتماعية، حيث فارق كبير بين كل منهم.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة العدالة الاجتماعية نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدًا أن الحماية الاجتماعية متصلة بشكل حقيقي بكل الفئات المُهمشة والفقيرة، أما العدالة الاجتماعية تحقق التوازن بين فئات المجتمع بداية من الفئات الأكبر حتى الأقل، مشيرًا إلى أن تحقيق التوازن بين كل الفئات يُحقق العدالة الاجتماعية، وهو الشعار الذي جرى رفعه في ميدان التحرير منذ ثورة يناير ولا يزال مرفوعا فب كل بيت مصري.

تحقيق التوازن يخلق العدالة مع مرور الوقت

وأكد أنه خلال تحقيق التوازن بين الفئات نكون أمام استدامة فى العدالة الاجتماعية مع أهمية الوضع في الاعتبار أن العدالة الاجتماعية ليست مساواة بين الفئات، خاصة أنه لا أحد يرغب أن يكون جميع الفئات مثل بعضهم البعض، ولكن تحقيق التوازن يخلق العدالة مع مرور الوقت.

وأشار إلى أن ذلك يتحقق من خلال تفعيل فكرة مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع فى كل ما تقدمه أي حكومة بجانب الأدوات التوزيعية يكون فيها توازن بين الفئات أيضا، والتي تكون في إطار الضرائب والدعم، بجانب أهمية العمل على تحقيق التوازن بين الأجيال فيما تمتلك الدولة على أي من المستويات من ثروات.