وفاة طالب بأزمة قلبية أثناء حضوره حفل زفاف بالمنيا

لفظ تلميذ عمره 10 سنوات أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، أثناء حضوره لحفل زفاف في مركز العدوة في أقصي شمال غربي محافظة المنيا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وفاة تلميذ ابتدائي بأزمة قلبية

تلقى اللواء محمد مصطفي دبش، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وفاة «ع.ا»، 10 سنوات، تلميذ بالصف الرابع الابتدائي، ومقيم بإحدى قري مركز العدوة، شمال المنيا، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية أثناء حضوره حفل زفاف.

نقل جثة التلميذ إلى المشرحة

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة فرع هيئة الإسعاف، حيث جرى نقل جثة التلميذ إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب مفتش الصحة لمناظرة الجثة وإعداد تقرير طبي بكيفية ووقت حدوث الوفاة، والتصريح عقب ذلك بتسليم الجثة إلى الأهلية للدفن.