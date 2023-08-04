غدا.. «أوقاف كفر الشيخ» تُنظم ندوة عن آداب الجنائز والحقوق المتعلقة بالميت

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة كفر الشيخ عن تنظيم ندوة عن آداب الجنائز والحقوق المتعلقة بالميت، بمسجد الخياط بمدينة كفر الشيخ، غداً السبت، ضمن 30 ندوة تُنظمها وزارة الأوقاف بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية، في ضوء واجب الأوقاف الدعوي ودورها التثقيفي.

ندوة عن آداب الجنائز والحقوق المتعلقة بمدينة كفر الشيخ

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في بيان، إنّ وزارة الأوقاف تُنظم 30 ندوة بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية، عن آداب الجنائز والحقوق المتعلقة بالميت، وسيتم تنظيم ندوة ضمن هذا الإطار بمسجد الخياط بمدينة كفر الشيخ، وذلك يأتي برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

عقد الندوة عقب صلاة المغرب

وأشار «بسيوني»، إلى أنّه يتم عقد الندوة عقب صلاة المغرب غداً السبت، وتتحدث عن آداب الجنائز والحقوق المتعلقة بالميت ويُحاضر بها عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعلماء وزارة الأوقاف، فضلاً عن تلاوات قرآنية وابتهالات دينية لعدد من القراء والمبتهلين بالإذاعة والتلفزيون.

التزام السكينة والبُعد عن الظواهر السلبية

وكانت وزارة الأوقاف أشارت إلى أهمية عدم المبالغة في أي شيء كان، سواء ما يتعلق بالجنائز أو غيرها، مؤكدةً أنّ أهل الميت لو اقتصدوا في إقامة عزائهم، وأنفقوا ما كانوا سينفقونه على سرادقات العزاء ونحوها من مبالغ قد تكون كبيرة وأحيانًا طائلة لكان أنفع لهم ولميتهم رحمة وثوابًا، كما أنّ للميت حرمته، وللدفن هيبته ولتشييع الجنازة آدابها، مما يحتم احترام وتقدير شعور أهل الميت من التزام السكينة والبُعد عن الظواهر السلبية كالمطاردة الملحة في تصوير أهل الميت مما لا يتسق مع جلال الموقف.