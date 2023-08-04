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الكشف على 810 مواطنين في قافلة طبية مجانية بقنا

كتب:

رجب آدم
04:27 م | الجمعة 04 أغسطس 2023
القافلة الطبية

القافلة الطبية

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية نجع السباعي، التابعة لمركز قوص، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان، في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا، لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» .

توقيع الكشف على 810 مواطنين

وأشار محافظ قنا إلى أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 810 مواطنين في 7 تخصصات طبية، بواقع 266 حالة طب أطفال، و265 جراحة عظام، و84 أمراض باطنة، و62 أمراض نساء وتوليد، و59 طب وجراحة الفم والأسنان، و48 جراحة عامة، و26 تنظيم الأسرة، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ100حالة، موضحا أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية، عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

‏القافلة الطبية تقدم خدمات التوعية

من جانبه، قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإنها تقدم أيضا خدمات التوعية؛ إذ جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما 78 مواطنا.

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بقلم رجب آدم