حياة كريمة تطلق 180 قافلة طبية مجانية في شهر أغسطس بالمحافظات

تولي المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، اهتماما كبيرا للقطاع الصحي، فتعاونت مع وزارة الصحة والسكان، وعملت على إطلاق العديد من القوافل الطبية في المحافظات الحدودية والقرى الفقيرة التابعة لها، ومن خلال تلك القوافل، توفر خدمة العلاج والكشف بالمجان للأهالي الأكثر احتياجا في تلك القرى.

قوافل حياة كريمة الطبية في أغسطس

وأعلنت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، تطلق 180 قافلة طبية على مدار شهر أغسطس الجاري، التي تضم العديد من التخصصات الطبية المختلفة، منها الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، فضلا عن توافر صيدالي تضم أنواع علاج مختلفة.

وتنتشر تلك القوافل في العديد من المحافظات التابعة لحياة كريمة على مستوى الجمهورية.

قوافل حياة كريمة تجوب المحافظات في أغسطس

من المقرر أن يتم إطلاق 9 قوافل في كل من محافظة سوهاج، محافظة الجيزة، محافظة القليوبية، محافظة أسوان، محافظة الغربية ومحافظة سوهاج،هذا بالإضافة إلى 10 قوافل علاجية، في محافظتي البحيرة ومطروح.

في محافظة القاهرة، والمنيا، والوادي الجديد، ومافظة البحر الأحمر وأسيوط، ستطلق المبادرة الرئاسية 8 قوافل علاجية، هذا بالإضافة إلى 7 قوافل طبية في كل من محافظات المنوفية والاسكندرية ودمياط، و4 قوافل بالأقصر، كما توجهت المبادرة للشرقية والفيوم وجنوب سيناء وكفر الشيخ، وأطلقت 6 قوافل علاجية في تلك المحافظات، فضلا عن 5 قوافل طبية في كل من الإسماعيلية والدقهلية وقنا، وقافلتان في محافظة السويس.