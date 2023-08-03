انطلاق قافلة طبية مجانية بحي الجمرك في الإسكندرية ضمن «100 يوم صحة»

قالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك في الإسكندرية، إن القافلة الطبية التي انطلقت اليوم ضمن مبادرة «100 يوم صحة» تمكنت من الكشف الطبي على 47 حالة باطنة، و6 حالات تنظيم أسرة، وغيرها من أصحاب الأمراض المزمنة من ضغط وسكر واعتلال كلوي.

أضرار الزواج المبكر

وأضافت أنه جرى توفير العلاج بالمجان لجميع الحالات من قبل حي الجمرك، وحصر عدد 5 بطاقات الرقم القومي للسيدات و4 حالات محو الأمية.

وأشارت إلى أنه جرى تنظيم العديد من الندوات التوعوية حول الصحة الإنجابية والوسائل الحديثة وأضرار الزواج المبكر والعنف ضد المرأة من قبل مدير إدارة تنظيم الأسرة ومسئول الإعلام بمنطقة الجمرك الطبية، وتوضيح تفاصيل جميع المبادرات الرئاسية والخدمات الطبية المتاحة داخل الوحدات الصحية.

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