«القاهرة الإخبارية»: إصابة وزير فلسطيني في اعتداء لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مسيرة

قال مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، إنه تعرض للضرب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء محاولة اعتقاله، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمارس عمليات القتل يوميًا في فلسطين، وما حدث معه يحدث يوميًا بحق كل مواطن ومسؤول فلسطيني.

وأضاف شعبان، لـ«القاهرة الإخبارية»، أن «قوات الاحتلال لم تتمكن من اعتقالي بسبب فضل والتفاف المقاومة الشعبية الفلسطينية حولي، ووصلتني تهديدات من قبل قوات الاحتلال قبل انطلاق المسيرة».

وتابع رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية قتلت أكثر من ضعفي الحكومة السابقة، واصفًا الاحتلال بأنه «تنظيم إرهابي يطرد المواطنين من منازلهم».

150 ألف مستوطن مسلح ينتشرون في 89 بؤرة بالضفة الغربية

وذكر أن الحكومة الإسرائيلية تريد أن يفقد الشعب الفلسطيني الأمل، وهناك 150 ألف مستوطن مسلح ينتشرون في 89 بؤرة بالضفة الغربية، مؤكدًا أن المستوطنين يهددون الفلسطينيين في سلفيت بالطرد من منازلهم.

وأصيب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، برضوض في منطقة البطن والصدر، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، اليوم الجمعة، في بلدة ديراستيا، غربي سلفيت، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وذكر الناشط في مجال الاستيطان ناظم السلمان، أن قوات الاحتلال اعتدت على مؤيد شعبان، بالضرب المبرح، وأطلقت الغاز السام المسيل للدموع صوبه، وصوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية التي تقام في ديراستيا، ضد البؤرة الاستيطانية الجديدة التي يحاول المستوطنون إقامتها في منطقة القعدة شمال البلدة.