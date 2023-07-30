أشرف العشري لـ«القاهرة الإخبارية»: اجتماع «فصائل فلسطين» على درجة كبيرة من الأهمية

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، إن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بدعوة من مصر على درجة كبيرة من الأهمية بسبب إمكانية أن يكون هناك معالجات للتكور المتعلق بالقوى والفصائل والقوى الفلسطينية بعد حالة من التشرذم والتراجع والخلل في المشهد الفلسطيني طيلة السنوات الماضية.

وأضاف «العشري»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «منذ عام 2007 وما حدث في غزة، فإن القاهرة تستضيف الفصائل الفلسطينية بشكل دوري وتوجه الدعوات وتسعى جاهدة في هذا الصدد، باعتبارها دولة مفتاحية تمتلك الكثير من الجهود المكثفة وتحظى بثقة عالية لدى الفصائل الفلسطينية كافة».

وأشار إلى أن هناك درجة كبيرة من الاهتمام الدولي بنجاح مصر في هذه الجهود التي نجحت فيها على مدار السنوات الماضية، فيما يتعلق بالتعاون مع تطورات الأوضاع في الداخل الفلسطيني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة وجنين وغيرها كما حدث في شهر مايو والشهر الماضي.