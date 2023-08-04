الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. قرارات واجتماعات (إنفوجراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 29 يوليو حتى 4 أغسطس 2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

إصدار عدد من القرارات

وجاء في التقرير أنه جرى إصدار عدد من القرارات وتشمل الموافقة على مشروع قرار باستنزال بعض المساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بإجمالي نحو 2829.5 فدان بمحافظة جنوب سيناء، ونحو 48 ألف فدان بمحافظة البحر الأحمر، من الأراضي التي تقع في ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وذلك بهدف استخدامها في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 الخاص بإنشاء «جامعة النهضة» الخاصة، المقامة بمدينة بني سويف الجديدة، وذلك بتعديل مسمى كلية «الإعلام والعلاقات العامة»، ليصبح كلية «الإعلام واللغات التطبيقية».

بجانب الموافقة على مشروع قرار بإنشاء جامعة خاصة باسم «الجامعة العالمية في مصر»، يكون مقرها التجمع الخامس، بمدينة القاهرة الجديدة، وكذلك الموافقة على مشروع قرار برفع كفاءة الإنفاق الحكومي في إطار توجيه القيادة السياسية نحو هذا الشأن، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، إلى جانب التأكيد على تحصيل وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، إلى جانب الموافقة على تعزيز مبلغ الـ 10 مليارات جنيه المخصص للمرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات، وذلك بمبلغ 2 مليار جنيه، ليصبح إجمالي المبلغ المخصص لتلك المرحلة 12 مليار جنيه.

كما جرى اعتماد قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بتحمل الصندوق الزيادة في تكلفة إقامة الوحدات الجاري تنفيذها للمواطنين الحاجزين ضمن المرحلة الخامسة للمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، بحد أقصى نسبة 10% من التكلفة المتفق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك من خلال زيادة سعر البيع بذات النسبة، فيما تمت الموافقة على الترخيص للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالاشتراك مع شركة «لينزا إيجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية»، في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم «الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير».

فضلاً عن الموافقة على قيام الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بالتعاقد مع إحدى الشركات، على إدارة وتشغيل وصيانة منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء السلوم البرى، وذلك في إطار العمل على إضافة المزيد من المحاور اللوجستية لجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، وتقع المنطقة على مساحة 28 فدانًا داخل الميناء، ومن المقرر أن تضم المنطقة 10 مخازن و24 ثلاجة تبريد وتجميد.

وشملت القرارات أيضاً كما ذكر التقرير، الموافقة على قيام وزارة النقل بإسناد توريد الوقود اللازم لاحتياجات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إلى الهيئة المصرية العامة للبترول ممثلة في شركة مصر للبترول خلال العام المالي 2023/2024، بالإضافة إلى الموافقة على قيام وزارة النقل بمنح التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع باستخدام قطارات وشبكة خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى تحالف من شركتين، ويعزز الاتفاق جهود هيئة السكة الحديد لتطوير استخدامات شبكة السكك الحديدية والتشغيل الأمثل لها.

في حين تمت الموافقة على قيام وزارة النقل بمنح التزام إدارة وتشغيل عربات النوم بأنواعها، وعربات النادي الملحقة بقطارات النوم، إلى جانب إدارة بعض نقاط البيع على الأرصفة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى إحدى الشركات، إلى جانب اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 30 يوليو الماضي؛ بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 75 مشروعًا تخص وزارتي النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق التنمية الحضرية.

اجتماع لمتابعة إجراءات توفير الدعم اللازم لمشروعات «سكن كل المصريين»

أما عن الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء أورد التقرير، اجتماعاً لمتابعة الخطوات الخاصة بمشروع إنشاء مجمع إنتاج «الصودا آش» ومشتقاتها، المقرر إقامته بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، إذ جرى استعراض موقف تحديث استراتيجية الطاقة وشرح الجهود المبذولة لزيادة حجم الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة.

فضلاً عن اجتماع لمتابعة إجراءات توفير الدعم اللازم لمشروعات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، وكذلك اجتماع لمتابعة موقف تشغيل وإدارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تضمنت الاجتماعات، وفقاً للتقرير، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلاً عن اجتماع لاستعراض الإجراءات التنفيذية لتفعيل سبل التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي.

كما ترأس الاجتماع الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، إذ تمت مناقشة عدد من الملفات مثل مشاركة رئيس الجمهورية في القمة الروسية ـ الأفريقية الثانية، وأعمال امتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة مخططات المنطقة الاستثمارية بـ«أبو رواش» بمحافظة الجيزة، وكذلك اجتماع لمتابعة مستجدات موقف انتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومنظومة البرامج والتطبيقات الإلكترونية، بجانب اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالمتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير فانه ألقى كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2023، قال فيها إن الجهود الوطنية المصرية خلال العام الماضي شهدت طفرة هائلة في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر على كافة المستويات، بالإضافة إلى إلقاء الكلمة الافتتاحية لمؤتمر «المصريين في الخارج» في نسخته الرابعة.

إلى جانب متابعة مجهودات اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر يوليو الماضي، عبر تقرير مقدم من المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، إذ أكد الحرص على مواصلة اللجنة الطبية لجهودها الحيوية في تقديم التدخلات الخاصة بمختلف أوجه الرعاية الطبية اللازمة للحالات التي يتم رصدها، أو الوصول إليها من خلال القوافل الطبية المختلفة.

كما ترأس «مدبولي» النسخة الرابعة من المائدة المستديرة حول صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، والتي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذي لـ«صندوق مصر السيادي».