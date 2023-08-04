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«معلومات الوزراء»: 2.5 مليار دولار استثمارات تركية بالسوق المصرية

كتب:

كريم روماني
04:41 م | الجمعة 04 أغسطس 2023
مركز المعلومات - صورة أرشيفية

مركز المعلومات - صورة أرشيفية

كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن عدد الشركات التركية المستثمرة في مصر، مشيرا إلى تجازرها 790 شركة، ويقدر حجم الاستثمارات التركية بنحو 2.5 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستثمارات التي تم ضخها عام 2020 بقيمة 400 مليون دولار، وذلك في قطاعات الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل والصناعات الكيماوية وصناعة الأثاث، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.

2.5 مليار دولار استثمارات تركية بالسوق المصرية

وأضاف التقرير، أن الشركات التركية من بين أهم مصدري المنسوجات لمصر، إذ توجد 790 شركة تركية مستثمرة في مصر، و2.5 مليار دولار استثمارات تركية بالسوق المصرية، فضلاً عن 7 مليارات دولار حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر وتركيا خلال عام 2022.

قيمة الاستثمارات التركية

وأوضح التقرير، أن قيمة الاستثمارات التركية، التي تم ضخها في مصر عام 2020 بلغت 400 مليون دولار، وأبرز قطاعات الاستثمار التركي في مصر هي الصناعات الطبية، ومستحضرات التجميل والصناعات الكيماوية وصناعة الأثاث والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.