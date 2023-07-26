«معلومات الوزراء» يكشف تفاصيل محطة سكك حديد صعيد مصر.. وفرت 7500 فرصة عمل

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ وزارة النقل تستعد لافتتاح محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل في الجيزة رسميا خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المركز عبر حسابه على فيس بوك، أنّه من المقرر أن يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل في محافظة الجيزة، حيث أُنشئت المحطة لتخفيف الضغط على محطة مصر برمسيس، والتي لا تقبل التوسعات في الوضع الحالي.

تفاصيل محطة سكك حديد مصر

ولفت المركز، إلى أنّه جرى اختيار مكان المحطة لتكون قريبة من خطوط شبكة النقل في مصر، سواء المحاور أو الكباري أو الأتوبيس الترددي أو مترو الأنفاق.

وبيّن مركز المعلومات التالية عن المحطة، كما يلي.

1. إجمالي مساحة المشروع 239 ألف متر مربع ما يعادل 57 فدانا.

2. مساحتها 3 أضعاف مساحة محطة مصر برمسيس.

3. تضم مبنى المحطة الرئيسي على مساحة 31 ألف م2.

4. تبلغ المساحة البنائية بالمشروع 112 ألف م2.

5. تضم مبانٍ خدمية وورش صيانة وأرصفة.

6. تضم عمارات استثمارية على مساحة 44 ألف م2.

7. بها خطوط سكك حديدية على مساحة 164 ألف م2.

8. الطاقة الاستيعابية المتوقعة بالمحطة 250 ألف راكب يوميا.

9. وفرت حتى الآن 7500 فرصة عمل.

10. يوجد جراج في المبنى الرئيسي يسع 250 سيارة.

11. يوجد جراج أسفل المنطقة السكنية التجارية يسع 500 سيارة.

12. تضم هرمًا زجاجيًّا بالكامل ارتفاعه 40 مترًا.