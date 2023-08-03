رئيس الوزراء يقرر تخصيص قطعة أرض لإقامة 1200 شقة بالبحر الأحمر

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تخصيص قطعة أرض لإنشاء عدد من الشقق السكنية في محافظة البحر الأحمر، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية، وعلى قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018، وعلى طلب محافظ البحر الأحمر، وعلى ما عرضه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قرارا رقم 2524 لسنة 2023.

تخصص قطعة أرض لإقامة 1200 وحدة سكنية في محافظة البحر الأحمر

وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 72000 متر مربع، الكانئة بتقسيم فلامنكو المنطقة الثانية، مدينة القصير - محافظة البحر الأحمر، بالمجان لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى ، لإقامة 1200 وحدة سكنية، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق التالي.

وجوب تنفيذ القرار من الجهات التنفيذية المختصة

ونص القرار سالف الذكر، على وجوب الجهات المختصة بتنفيذ نص القرار، وجاء ذلك في الجريدة الرسمية، بتاريخ اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023.