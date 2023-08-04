مسؤول أوكراني لـ«القاهرة الإخبارية»: روسيا تحاصر 40 سفينة أجنبية في المواني

قال مستشار وزير الخارجية الأوكراني في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» إن هناك دول عديدة في حاجة إلى الحصول على حبوب من نوعية جديدة وأسعار معقولة من أوكرانيا، موضحا أن روسيا تحاصر 40 سفينة أجنبية تنقل الحبوب من المواني الأوكرانية.

وأضاف مستشار وزير الخارجية الأوكراني لـ«القاهرة الإخبارية» أن التأييد الغربي لأوكرانيا مهم جدا لأن روسيا تتفوق على كييف في عدد قوات الجيش، كاشفا أن مسيرتان أوكرانيتان ضربتا سفينة حربية كبيرة بالميناء العسكري في روسيا الذي يبعد 500 كيلومتر عن أوديسا.

وشرح مستشار وزير الخارجية الأوكراني أن الهجوم المضاد يستمر يوميا والهدف الرئيسي منه قطع الاتصالات الروسية مع الجبهة والسكك الحديدية وشبه جزيرة القرم.