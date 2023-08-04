إطلاق حملة مكبرة لصيانة 94 مركبا في البرلس بكفر الشيخ.. «سلامتك تهمنا»

أطلقت جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة لصيانة مراكب الصيد التي تبحر بغرض الصيد داخل المسطح المائي بالبحر الأبيض المتوسط، تحت عنوان «سلامتك تهمنا»، التي تهدف لصيانة ماكينات المراكب العملاقة، وكافة محتوياتها قبل الإقلاع للصيد.

صيانة 94 مركب صيد كبيرة

قال حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، لـ«للوطن»، إنه جرى إطلاق حملة «سلامتك تهمنا»، للحفاظ على جموع الصيادين بالبرلس من العاملين بمياه البحر المتوسط بالمحافظة، من أي مخاطر حال الإبحار للصيد دون صيانة مراكبهم من قبل الفنيين المعنيين بذلك، مشيراً إلى أنه جرى صيانة 94 مركب صيد كبيرة، من إجمالي نحو 765 مركب صيد تعمل في تلك المهنة بمياه بالبحر المتوسط.

سواحل 118 كيلو متراً

وأضاف حمدي شرابي أن الجمعية تعمل على إنهاء كافة عمليات الصيانة اللازمة لباقي مراكب الصيد بالبرلس، لافتاً أن سواحل محافظة كفر الشيخ، تمتد بطول 118 كيلو متراً بسواحل البحر المتوسط، ويعمل في مهنة الصيد من أبناء المحافظة نحو 60 ألف صياد.