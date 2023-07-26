5 تحذيرات لصيادي البرلس حفاظا على صحتهم.. بينها الإكثار من شرب الماء

وجَّهت جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، أمس الثلاثاء، جموع الصيادين بالمحافظة، بضرورة تطبيق 5 أمور على متن مراكبهم العاملة في مياه البحر الأبيض المتوسط، وذلك من خلال رسائل على «الواتس أب»، بهدف الحفاظ على أرواحهم من أي مخاطر وضرر قد تحدث لهم نتيجة موجة الحر الشديد التي تشهدها محافظة كفر الشيخ منذ مطلع هذا الأسبوع، طبقا لمنشور الدفاع المدني.

تحذيرات مهمة للحفاظ على حياة الصيادين من المخاطر

وأكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أننا نطالب جموع الصيادين على متن مراكبهم من العاملين في عرض البحر الأبيض المتوسط، بضرورة تطبق منشور إدارة الدفاع المدني، أثناء ارتفاع درجات الحرارة، والتي تتضمن التالي:

- يجب إخلاء مراكب الصيد من المواد الغازية، والعطور.

-عدم ملء خزان وقود المراكب بالكامل.

- يحب تعبئة وقود المراكب في الفترة المسائية من اليوم.

- الإكثار من شرب الماء والسوائل للعاملين على متن المراكب، لتعويض الجسم بعض العناصر الذي يفقدها أثناء الحر الشديد.

- تجنب عدم وضع أسطوانات الغاز والتي تستخدم للطهي على ظهر المركب في أشعة الشمس.

العاملون في مهنة الصيد

وأوضح «شرابي»، أننا مجلس إدارة جمعية الصيد الآلي بالبرلس في كفر الشيخ، نتواصل مع جميع الجهات المعنية بالدولة المصرية لما يخدم مصلحة الصيادين، ويحافظ علي أرواحهم من أي ضرر وعلي سلامة مراكبهم، لافتاً أننا لدينا أكثر من 760 مركب صيد تعمل بمياه البحر الأبيض المتوسط، ويعمل عليها الآلاف من الصيادين، ولذلك نتحرك علي مدار اليوم لمتابعة كل ما هو جديد في أمور الطقس للحفاظ عليهم من أي مخاطر تذكر.