مصاريف كلية الحقوق جامعة المنيا 2023.. الأوراق المطلوبة للتقديم

حددت إدارة جامعة المنيا مصاريف كلية الحقوق جامعة المنيا 2023 للعام الدراسي المقبل، كما تم تحديد الأوراق المطلوبة للتقديم، وأعمال التنسيق وتسجيل رغبات الالتحاق بالكليات المختلفة، ثم يتم إعلان نتيجة التنسيق ومن ثم تلقي الأوراق والمستندات، بعد انتهاء جميع أعمال التنسيق في مطلع شهر سبتمبر المقبل أي قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد.

مصاريف كلية الحقوق جامعة المنيا 2023

صرح مسؤول بجامعة المنيا، فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إدارة الجامعة قد حددت مصاريف كلية الحقوق جامعة المنيا 2023 بقيمة 430 جنيها للعام الدراسي 2023، ويعتبر مبلغًا مماثلاً للعام الماضي.

مصاريف كلية الحقوق جامعة المنيا 2023

وأضاف أنه قبل بداية الدراسة بحوالي شهر سيتد فع مصاريف كلية الحقوق جامعة المنيا 2023، ثم يتم استلام الأوراق والمستندات المطلوبة لعملية التقديم، وتشمل شهادة الثانوية العامة الأصلية ونسخ منها، إضافة إلى إيصال دفع رسوم الكلية وشهادة الكشف الطبي للطلاب الجدد، التي تثبت حصولهم على لقاح فيروس كورونا وبعد ذلك، ويتم تحديد مواعيد الفحص الطبي بعد دفع مصاريف كلية الحقوق جامعة المنيا 2023.

وترسل وزارة التعليم العالي قوائم الطلاب الذين حصلوا على مجموع يؤهلهم للالتحاق بكلية الحقوق في جامعة المنيا، بعد انتهاء أعمال التنسيق بمراحلها الـ3، حيث تبدأ أعمال التقديم في الكلية وسداد المصروفات وتقديم الأوراق المطلوبة.