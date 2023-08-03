متى يبدأ تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات؟ مصدر بـ«التعليم العالي» يرد

ينتظر عشرات الآلاف من طلاب الثانوية العامة الناجحين، بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023، من الذين لم يحصلوا على درجات الحد الأدنى للمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات.

متى يبدأ تنسيق المرحلة الثانية 2023؟

وكشف مصدر باللجنة العليا لمكتب تنسيق الجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الوطن» عن مواعيد تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات، موضحا أن باب تسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الثانية 2023، سيبدأ خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة المرحلة الأولى، التي سيبدأ التسجيل بها خلال الفترة من السبت 5 /8 / 2023 إلى الأربعاء 9 / 8 / 2023.

انخفاض تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات

وأشار المصدر إلى انخفاض درجات الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات بسبب انخفاض المجاميع الكلية للطلاب.

وكان مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أعلن تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى وتحديد الحد الأدنى لها، على النحو التالي:

- إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى للشعب الثلاثة العملية علوم ورياضة وأدبي: 112240

- الحد الأدنى للمرحلة الأولى لطلاب الشعبة العلمية علوم: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر.

- عدد طلاب المرحلة الأولى علمي علوم: 22304

- الحد الأدنى للمرحلة الأولى الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر.

- عدد طلاب المرحلة الأولى الشعبة الهندسية: 15013

- الحد الادنى للمرحلة الأولى الشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.

-عدد طلاب المرحلة الأولى الشعبة الأدبية: 74923 طالبا.