«الباز» يطالب المؤسسات الدينية بإطلاق حملة لتسويق الإسلام من جديد

وجه الإعلامي محمد الباز، رسالة إلى كل المؤسسات الإسلامية، والدعاة الحقيقين، والكتاب، بشأن أفضل وسيلة للرد على حوادث حرق المصحف في دول أوروبا.

الباز: نحتاج إلى حملة منظمة وممنهجة لتسويق الإسلام

وأضاف «الباز» خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المُذاع عبر شاشة «قناة النهار»، «أننا نحتاج إلى حملة منظمة وممنهجة لتسويق الإسلام من جديد في العصر الحديث باستخدام أدواته، باستخدام التكنولوجيا والسوشيال ميديا».

الباز: محتاجين نبقى موجودين ونشرح ديننا

وتابع الإعلامي محمد الباز، «محتاجين نبقى موجودين، لا نقول للناس ادخلوا ديننا، لكن نشرح ديننا، محتاجين نعيد إنتاج وتسويق الإسلام ليقتنع العالم أن ديننا له دور في إسعاد البشرية ونشر السلام والمحبة، دين يبني ويساعد على الحياة، لا يفرض وصاية ويقتل الناس في أماكن عبادتهم».