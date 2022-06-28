أكاديمية الشرطة تستضيف المفتي في ندوة نشر الوعي بمفهوم الإسلام الصحيح

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، ندوة تثقيفية للضباط المتدربين بكلية التدريب والتنمية، حاضر فيها فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على نشر الوعي السليم بالمفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف، والتصدي للأفكار الهدامة، ومواجهة الاستغلال السياسي للدين الإسلامي.

ودارت فعاليات المحاضرة، بشأن عوامل فشل الاستغلال السياسي للإسلام في الماضي والحاضر.

ندوة نشر الوعي بالمفهوم الصحيح للإسلام

وتناولت الندوة أبرز مواقف جماعة الإخوان الإرهابية المخالفة لصحيح الدين، ومشاركة المرأة في العمل العام والسياسي، كما تطرق إلى تيارات وفرق الإسلام السياسي، ومنها «الخوارج، المعتزلة، المرجئة، الوهابية، والإخوان المسلمين».

كما تناولت الندوة، شكل الدولة في الإسلام، والعرب قبل الإسلام، وقضية الولاء والبراء في نظر تيارات الإسلام السياسي، وكذلك ذكر فضل الأعمال الصالحة في أول عشر أيام من شهر ذي الحجة.

وفي نهاية الندوة، تم فتح باب المناقشة مع مفتي الجمهورية، الذي أجاب على أسئلة بعض الضباط بقدر ملموس من الفهم والثقافة والمعرفة والوعي الديني والسياسي.

درع أكاديمية الشرطة لمفتي الجمهورية

وفي نهاية الندوة، قدّم اللواء مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، درع الأكاديمية لفضيلة المفتي.