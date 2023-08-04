أخطاء شائعة يقع فيها الطلاب أثناء التنسيق.. اعرف قواعد التحويل بين الكليات

تفتح مكاتب التنسيق الإلكتروني بالإمكانات المخصصة لها في الجامعات، غدا، أبوابها لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2023 لتسجيل رغباتهم في الكليات التي يفضلون الالتحاق بها وفقا لما يحدده المجموع الذي حصلوا عليه، والمرحلة الأولى للتنسيق.

وفي هذه الإطار اهتمت وزارة التعليم العالي بتوجيه بعض الإرشادات لتوعية وتوجيه الطلاب أثناء تسجيل الرغبات وخاصة فيما يتعلق بالتحويل من كلية لأخرى وتقليل الاغتراب، وجاءت على النحو التالي:

لا يستطيع الطالب التحويل من خلال الكليات، وإنما التحويل يكون لمرة واحدة فقط، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني في فترة تقليل الاغتراب وفقا للقواعد والنسبة المقرررة ولا يوجد تحويل ثلاثي.

رغبة الطالب في تغيير الكلية المحول إليها في مرحلة تقليل الاغتراب

لا يحق للطالب تغيير الكلية التي تم تحويله إليها خلال مرحلة تقليل الاغتراب، لأن التحويل يكون لمرة واحدة فقط في ضوء القواعد والنسبة المقررة ولا يوجد تحويل ثلاثي.

قبول جميع الطلاب الراغبين في التحويل خلال فترة تقليل الاغتراب

عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معا، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة وهي 10% وفقا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وكون في إطار المنطقة الجغرافية «أ» والتحويل يكون لمرة واحدة قط ولا يوجد تحويل ثلاثي، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة بنفس القواعد ونفس النسبة المقررة للتحويل وهي 10%.

تغيير الطالب محل إقامته لتغيير التوزيع الجغرافي

لا يعتد بمحل الإقامة الجديد، إذ أن التوزيع الجغرافي يكون وفقا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثاوية العامة.

أحقية الطالب في إعادة ترشيحه مرة أخرى

لا يحق للطالب إعادة ترشيحه مرة أخرى وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق وانتهاء مرحلة التحويلات «تقليل الاغتراب» وحصوله على بطاقة الترشح النهائية.

التخلف عن مواعيد المرحلة المحددة

يجب على الطالب الالتزام بالمواعيد المقررة للتقديم بكل مرحلة من مراحل التنسيق وعدم التخلف عنها.