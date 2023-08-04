عناوين مكاتب التنسيق 2023 بجامعة طنطا.. تستقبل الطلاب غدا

أكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أن مكاتب التنسيق بجامعة طنطا تبدأ غدا السبت في استقبال طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة بشعبها المختلفة، ووفقا للحد الأدنى المحدد، مؤكدا جاهزية مكاتب التنسيق 2023 بجامعة طنطا، وموضحا حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم للطلاب أثناء تسجيل رغباتهم واستخراج بطاقات الترشيح وأعمال التحويلات.

عناوين مكاتب تنسيق جامعة طنطا

وأوضح رئيس جامعة طنطا عناوين مكاتب التنسيق 2023 بجامعة طنطا، حيث تم تجهيز معامل بكلية الصيدلة بالإضافة إلى مبنى الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجمع الطبي للعمل طوال أيام التنسيق 2023، من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا، طبقا للأيام المحددة من مكتب التنسيق الرئيسي، مشيرا إلى أن هذا العام يشهد بدء قبول الطلاب للدراسة بكلية الفنون التطبيقية جامعة طنطا.

كما أكد أنه تم توفير كافة الإمكانات اللازمة للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور لإتمام تسجيل رغباتهم، مشيراً الى التزام الجامعة بتطبيق كافة الإجراءات التأمينية علاوة على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب وتجهيز أماكن انتظار لأولياء الأمور أمام مكاتب تنسيق 2023 بجامعة طنطا، بما يضمن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان أمن وسلامة الجميع.

إزالة المعوقات أمام الطلبة

كما أشار الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه تم تخصيص فريق من الجهاز الإداري بالجامعة، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريب، مدربين على أعلى مستوى من أجل مساعدة الطلاب في إتمام تسجيل رغباتهم بنجاح بمكاتب تنسيق 2023 بجامعة طنطا، وإزالة أي معوقات قد تواجه الطلاب.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد النمر، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الإلكترونية والمعرفية، إلى توفير 120 جهاز حاسب آلي بالبرمجيات اللازمة وسرعات إنترنت فائقة لمساعدة الطلاب خلال مراحل التنسيق المختلفة.