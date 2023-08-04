بسبب القمل.. ارتفاع أعداد الإصابات بالتيفوس في لوس أنجلوس الأمريكية

شهدت مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية، ارتفاعا في حالات مرض «التيفوس» المنقول بواسطة القمل، حيث ارتفعت الحالات المبلغ عنها بنسبة ثلاث أضعاف تقريبا، خلال العقد الماضي، من 31 حالة في عام 2010 إلى 171 حالة في عام 2022، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

مرض التيفوس قتل 3 أشخاص

وعلى الرغم من أن مرض التيفوس، المنقول بالقمل، يمكن أن يكون شديد الحدة، إلا أنه نادرا ما يكون قاتلاً، وتم تسجيل ثلاث حالات وفاة العام الماضي في مقاطعة لوس أنجلوس، وهي الأولى في المقاطعة منذ نحو 30 عامًا، وقد تم فتح تحقيق من قبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.

وتشمل الأعراض العامة لمرض التيفوس المنقول بالقمل؛ الحمى والصداع والطفح الجلدي والتهاب الكبد وانخفاض صفائح الدم. ويتم نقل المرض إلى البشر من البراغيث المصابة التي تعيش على القوارض والفئران والقطط، سواء كانت حيوانات أليفة أم برية.

وأكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها أنه لا يمكن نقل المرض من شخص لآخر.

ارتفاع حالات حمى التيفوس

وشهدت مقاطعة لوس أنجلوس ارتفاعا في حالات حمى التيفوس المنقولة بواسطة البراغيث على مدار العقد الماضي، ووصلت المنطقة إلى أعلى عدد للحالات في عام 2022.

ويعتقد الخبراء أن هذه الزيادة يمكن أن تكون نتيجة لعواملين: زيادة وعي الأطباء وتشخيصهم لحمى التيفوس المنقولة بواسطة البراغيث، وزيادة التفاعل بين البشر والحيوانات المصابة بالبراغيث مثل الأوبوسوم والقطط.

وتعتبر الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة مثيرة للقلق، وفقاً للدكتورة أم أيمن هالاي، وهي واحدة من مؤلفي الدراسة ومتخصصة في الطب الوبائي في إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس، وتأمل أن يؤدي تقرير فريقها إلى زيادة الوعي لدى مقدمي الرعاية الصحية للتعرف على المرض وعلاجه في مراحله المبكرة.

وأشارت الدكتورة هالاي إلى أنها ترغب في توعية الجمهور بالخطوات التي يمكن اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بحمى التيفوس المنقولة بواسطة البراغيث، وأضافت: «أن تلك الوفيات الثلاث تشكل دعوة للاستيقاظ والبدء في التفكير حول هذا المرض وتأثيره الشديد على مجتمعاتنا».

علاج حمى التيفوس

وعلى الرغم من عدم وجود لقاح للوقاية من حمى التيفوس المنقولة بواسطة البراغيث، إلا أنه يمكن علاجها بواسطة المضاد الحيوي الخاص المعروف باسم «الدوكسيسايكلين»، ويتوفى أقل من 1% من المرضى الذين يتلقون هذا الدواء بسبب العدوى البكتيرية.

ووفقًا لتقرير مراكز مكافحة الأمراض، فإن البالغين الثلاثة الذين توفوا بسبب حمى التيفوس المنقولة بواسطة البراغيث في لوس أنجلوس العام الماضي، دخلوا جميعًا في نظام الرعاية الصحية بعد ظهور مجموعة من الأعراض المرتبطة بالمرض.

وتبدو الأعراض الشديدة مختلفة لكل منهم، حيث تضمنت مجموعة واسعة من الحالات بما في ذلك التهاب عضلة القلب، وداء البلعمة أو تراكم خلايا الدم البيضاء التي يمكن أن تلحق الضرر بالأعضاء، والصدمة الإنتانية.