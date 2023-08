تكرار حوادث السرقة في أمريكا وفرنسا.. ماذا يحدث؟ (فيديو)

انتشرت حوادث السرقة في وضح النهار خلال الأيام الماضية في عدة دول حول العالم من بينهم فرنسا وأمريكا اللتان اشتهرتا بحوادث سرقة بالملايين من قبل اللصوص والملثمين في أشهر العلامات التجارية بالبلاد.

وفي هذا السياق تستعرض «الوطن» أبرز حوادث السرقات في وضح النهار في فرنسا وأمريكا خلال الأيام القليلة الماضية

وبحسب وكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية، اقتحم لصوص متجر «بياجيه» العلامة التجارية العالمية، المتخصصة في صناعة الساعات السويسرية في باريس وقت النهار، وتمكنوا في خلال دقائق بسيطة من سرقة مجوهرات قد تصل قيمتها إلى 16 مليون، وهربوا على الفور.

وفتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا، لمعرفة ملابسات حادث السرقة والبحث عن لصوص، الذين نفذوا سطوًا مسلحًا على متجر «بياجيه»، الذي يقع في «بلاس فاندوم» وهي منطقة تشتهر بالعديد من العلامات التجارية العالمية، وقالت الشرطة أن تلك العملية ليست الأولى من نوعها في المنطقة، إذ شهدت تلك المنطقة عدد كبير من عمليات السطو المسلح لبضائع وصلت قيمتها إلى آلاف الدولارات في وضع النهار.

وفي أمريكا، تعرض متجر علامة «جوتشي» التجارية العالمية، في ولاية بيفرلي هيلز بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، لحادث سرقة من قبل مجموعة من ملثمين واللصوص، الذين تمكنوا من سرقة عدد من الملابس والمنتجات باهظة الثمن في وضع النهار.

Just another store robbery in LA pic.twitter.com/qsSwoF7Uu2