تكرار حوادث السرقة في أمريكا وفرنسا.. ماذا يحدث؟ (فيديو)

انتشرت حوادث السرقة في وضح النهار خلال الأيام الماضية في عدة دول حول العالم من بينهم فرنسا وأمريكا اللتان اشتهرتا بحوادث سرقة بالملايين من قبل اللصوص والملثمين في أشهر العلامات التجارية بالبلاد.

وفي هذا السياق تستعرض «الوطن» أبرز حوادث السرقات في وضح النهار في فرنسا وأمريكا خلال الأيام القليلة الماضية

حوادث سرقة فى وضع النهار في فرنسا

وبحسب وكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية، اقتحم لصوص متجر «بياجيه» العلامة التجارية العالمية، المتخصصة في صناعة الساعات السويسرية في باريس وقت النهار، وتمكنوا في خلال دقائق بسيطة من سرقة مجوهرات قد تصل قيمتها إلى 16 مليون، وهربوا على الفور.

وفتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا، لمعرفة ملابسات حادث السرقة والبحث عن لصوص، الذين نفذوا سطوًا مسلحًا على متجر «بياجيه»، الذي يقع في «بلاس فاندوم» وهي منطقة تشتهر بالعديد من العلامات التجارية العالمية، وقالت الشرطة أن تلك العملية ليست الأولى من نوعها في المنطقة، إذ شهدت تلك المنطقة عدد كبير من عمليات السطو المسلح لبضائع وصلت قيمتها إلى آلاف الدولارات في وضع النهار.

حوادث سرقة في أمريكا

وفي أمريكا، تعرض متجر علامة «جوتشي» التجارية العالمية، في ولاية بيفرلي هيلز بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، لحادث سرقة من قبل مجموعة من ملثمين واللصوص، الذين تمكنوا من سرقة عدد من الملابس والمنتجات باهظة الثمن في وضع النهار.

Just another store robbery in LA pic.twitter.com/qsSwoF7Uu2 — Chelton Sledgefield (@HyperAware84) August 1, 2023

وتداول رواد التواصل الاجتماعي، لقطات لمشهد فيديو يظهر عددا من اللصوص الملثمين وهم يندفعون من المتجر حاملين المسروقات في وضع النهار بمنطقة سينشري سيتي، مع عدم قدرة رجال الأمن على إيقافهم.

وسرق الملثمون حقائب وملابس باهظة الثمن، ومنتجات أخرى كالأحذية، في تمام الساعة 3 مساءً في مركز Westfield Century City التجاري، وأظهر مقطع الفيديو أحد اللصوص وهو يسقط من بين يديه حقيبة فاخرة ويلتقطها مرة أخرى، ولن تتمكن قوات الشرطة من القبض عليهم، حسبما ذكرت صحيفة «الديلي ميل».

ويذكر أن في نفس اليوم أنه، هاجم 3 لصوص متجر Jewels By Alan في إيرفين بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقاموا بتحطيم شاشات العرض الزجاجية، وتمكنوا من سرقة مجوهرات تزيد قيمتها على 900 ألف دولار.