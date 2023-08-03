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وزير خارجية أمريكا: نسعى لإعادة رئيس النيجر إلى منصبه

كتب:

عمرو حسني
08:32 م | الخميس 03 أغسطس 2023
بلينكن

بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم  جهود دول غرب أفريقيا لاستعادة النظام الديمقراطي في النيجر عقب الاستيلاء الذي تم على السلطة قبل أسبوع، مؤكدًا تواصل بلاده مع رئيس النيجر محمد بازوم ودول غرب أفريقيا بشأن التطورات في نيامي.

العمل على استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية

وأضاف «بلينكن»،  بحسب فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم الخميس، أن واشنطن تعمل على استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البر، خاصة أن روسيا انسحبت من الاتفاقية الخاصة بالحبوب في 18 يوليو الجاري  وسط الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت في نهاية 2022، وتعد الاتفاقية الخاصة بالحبوب اتفاقية منفذة بإشراف الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على استئناف تصدير الحبوب إلى مختلف الدول من موانئ أوكرانيا.

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بقلم عمرو حسني