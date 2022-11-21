كيف تقضي على «القمل» لدى الأطفال في خطوتين؟.. هاني الناظر يجيب

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًَا، إن حشرة الرأس التي تعرف باسم «القمل»، يمكن أن تنتقل بين الأطفال بسهولة كبيرة، لتعاملهم الكثير مع بعضهم البعض، واختلاطهم ببعض عن قرب في الأوساط المختلفة من المدارس والنوادي، وغيرها من الأنشطة.

وضع الزيت على الشعر يسقط الأمل

أضاف الدكتور هاني الناظر، خلال لقائه في برنامج «صباح الورد» على قناة «TeN»، أن وضع الزيت على الشعر كافٍ لإسقاط تلك الحشرات من الشعر، لأن الزيت يضايق الحشرة بشكل كبير، خاصة أنها تحتاج إلى التنفس، كأي كائن حي.

القضاء على بيض القمل بالخل والمياه

أشار استشاري الأمراض الجلدية، خلال حديثه مع الإعلامية سلمى عادل، إلى أن بيض القمل، يمكن القضاء عليه بالخل والمياه وغسل الشعر بها، وبعد فترة يقوم الشخص بغسل الشعر باستخدام الشامبو، ثم تمشط الأم الشعر.

أصحاب البشرة الدهنية عرضة للقشرة

قال الدكتور هاني الناظر، إن أصحاب البشرة الدهنية عرضة للقشرة بشكل كبير، ناصحا بغسل الشعر يوما بعد يوم، باستخدام شامبو، ولم يفرق بين المياه الباردة والساخنة في الاستحمام، مؤكدا «المياه الدافئة في الشتاء ضرورة».