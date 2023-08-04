إصابة شخصين في انقلاب سيارة بوادي النطرون

أصيب شخصان بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، منذ قليل، في الكيلو 65 طريق العلمين وادي النطرون، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

تفاصيل مصابي حادث طريق العلمين

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، مساء اليوم الجمعة، مصابي حادث سيارة طريق العلمين وادي النطرون، وننشر الأسماء والحالات وهما علا السيد فؤاد 48 سنة من الشرقية، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ونادية فايز محمد 43 سنة من الشرقية مصابة بكدمة شديدة بالفقرات القطنية، وجاري استكمال الرعاية الطبية العاجلة لهما من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى تحت إشراف الدكتور شريف الملواني مدير المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق العلمين وادي النطرون إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.