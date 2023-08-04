قصة يهودي تسبب في نزول آية من القرآن.. نائب رئيس جامعة الأزهر يرويها

قال الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إنَّ الله أمر نبيه بالعدل في مستشهداً بقوله – تعالى، «فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم»، ليطبق رسول الله – صلى الله عليه وسلم – العدل في جميع شؤون حياته خاصة تطبيقا كاملا في كل ميادين الحياة.

«عبد المالك»: الله أنزل قرآنا يُتلى إلى يوم الدين لكي لا يظلم يهودي في المدينة

وأضاف «عبد المالك»، خلال تقديم إحدى حلقات برنامج «آيات بينات» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه بسبب واقعة حدثت أيام النبي – صلى الله عليه وسلم – كان سيظلم فيها يهودي، أنزل الله آيات من القرآن الكريم، تاليا قوله عز وجل «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما».

قصة الرجل اليهودي والدرع

وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر، «يذكر المفسرون أنَّ رجلاً اسمه طعمه ابن أبيرق كان قد سرق درعا وخبأه عند رجل يهودي، وبعد ذلك أراد أهله أن يلقوا بالتهمة على اليهودي، خشية افتضاح أمر قريبهم، فلما همَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – أن يحكم على اليهودي الذي وجدوا الدرع عنده أنزل الله – عز وجل – قوله «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما».