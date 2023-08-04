نائب رئيس جامعة الأزهر: «لا شفاعة في حدود الله» أبرز مبادئ العدل بالإسلام

قال الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إنَّ الإسلام حرص على إقامة العدل بين الناس بمختلف ألوانهم والعدل في القرآن يتمثل في العديد من آيات الله في كتابه الحكيم، تالياً قوله تعالى «وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط».

«عبد المالك»: العدل في الإسلام لم يقف عند أتباعه

وأضاف «عبد المالك» خلال تقديم إحدى حلقات برنامج «آيات بينات» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ عدل النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يقف عند المسلمين وحدهم بل كان يعدل بين عموم الناس حتى لو كانوا من غير المسلمين استجابه لأمر الله – تعالى، مستشهداً على عدل الحبيب بقصة المرأة المخزومية.

قصة المرأة المخزومية

وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر، «قصة المرأة المخزومية التي سرقت المتاع فأرسلوا أسامة بن زيد إلى النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – ليشفع للمرأة عند النبي لأنه «حِبه وابن حِبه» ليغضب رسول الله ويقول له، «أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة.. إنما أهلك الله من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد.. ثمَّ أقسم بالله غير حانث قائلاً، «لو أنَّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها».