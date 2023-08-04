نائب رئيس جامعة الأزهر عبر قناة «الناس»: العدل من الصفات الخلقية الجميلة

قال الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إنَّ العدل صفة يجب أن يتحلى بها كل إنسان وهي من الصفات الخلقية الجميلة الضرورية لـ«الرئيس والمرؤوس، والحاكم والمحكوم، التحلي بها، وعلى الكبير والصغير الرجل والمرأة التخلق بها».

عبد المالك: العدل مهم في نشر الطمأنينة والحياة الكريمة

وأضاف «عبد المالك» خلال تقديم إحدى حلقات برنامج «آيات بينات» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ صفة العدل ضرورية في استقرار الأمور في نصابها القويم وأن تسود الطمأنينة ويعم الخير وتتحقق الحياة الكريمة، مُعرفا العدل بأنه «القصد في الأمور والمساواة وعدم الميل والاعتدال».

العدل اسم وصفة لله عز وجل

وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر: «عُني القرآن الكريم عناية فائقة وأولى العدل المكانة الرائقة.. والعدل اسم من أسماء الله الحسنى فالله هو العدل وهو صفة من صفاته ويتبين ذلك في قوله – تعالى: (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط . لا إله إلا هو العزيز الحكيم).