بمجموع 50%.. كليات متاحة أمام ذوي الهمم من طلبة الثانوية العامة

أتاحت وزارة التعليم العالي عددًا من الكليات لطلاب الثانوية العامة من ذوى الاحتياجات الخاصة بمجموع يبدأ من 50% بمختلف الجامعات المصرية.

يأتي ذلك في إطار تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير فرص للعمل والدراسة لهم، عبر مكاتب تنسيق الثانوية العامة في ظل شروط التنسيق الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

كليات متاحة لذوي الاحتياجات الخاصة

يمكن للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة من طلاب الثانوية العامة الالتحاق بالكليات التي تناسب مجموعهم بالثانوية العامة وتناسب تنسيق الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها سواء علمية أو نظرية.

وحددت وزارة التعليم العالي الكليات المتاحة لذوى الاحتياجات الخاصة من طلاب الثانوية العامة 2023 من الحاصلين على مجموع 50% كالتالي:

كليات لذوي الإعاقة الحركية والبصرية والصم والبكم

كليات التجارة والحقوق والآداب للطلاب ذوي الإعاقة الحركية بشرط أن تمنع الإعاقة الطالب من الحركة أو تدوين المحاضرات إلا بمعاونة الآخرين

بينما للطلاب من ذوى الإعاقة البصرية المكفوفين، متاح كليات الآداب و دار العلوم وكلية الألسن وكلية الحقوق ومعاهد الخدمة الإجتماعية.

وللطلاب الصم والبكم، كلية التربية النوعية وكلية الاقتصاد المنزلي.