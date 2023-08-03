بدأ طلاب الثانوية العامة التقديم في أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في الوادي الجديد، عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، للحصول على صورة ضوئية من ورقة الإجابة الخاصة بهم، يأتي ذلك في ظل دعوات من وزارة التعليم إلى الطلاب بضرورة مراجعة الدرجات للتأكد منها.

موعد تظلمات الثانوية العامة 2023

كشف المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد فى تصريحات لـ«الوطن»، أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023، في الوادي الجديد، ستكون في قطاع كنترول أسيوط الذي يضم عدد من محافظات صعيد مصر«المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، وسوهاج»، والذي يقع مقره داخل مدرسة ناصر الثانوية العسكرية في شارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية في مدينة أسيوط، حيث يتم استقبال الطلاب من تلك المحافظات التي تتبع قطاع كنترول أسيوط بوسط وشمال الصعيد.

رابط تظلمات الثانوية العامة

وخصصت وزارة التربية والتعليم، رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال الموقع الرسمي للوزارة كالتالي:

ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة من هنا.

تسجيل الدخول بحسب الطالب لتقديم التظلم.

رسوم تظلمات الثانوية العامة

2023‪ وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرسوم المقررة لتظلمات الثانوية العامة لكل مادة دراسية من مواد الثانوية العامة تبلغ 200 جنيه، وسيتم فحص طلبات التظلمات ورقيًا في أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023.