بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، يسعى الكثير من الطلاب للبحث عن أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في محافظة الأقصر، إذ يستطيع الطالب الدخول إلى الكلية التي يود الالتحاق لها من الشعبيتين الأدبية والعلمية.

رسوم قيمة تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأقصر

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ رسوم قيمة تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، للمادة الواحدة بلغت 200 جنيه.

أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في محافظة الأقصر

وأضحت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أن أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في محافظة الأقصر، ستكون عبر الموقع الإلكتروني للوزارة فقط، مضيفة أنه سيجرى تحديد موعد الإطلاع بعد التقديم على الموقع، وعلى الطالب طباعة نماذج الأسئلة للمواد المراد الاطلاع عليها من على موقع الوزارة وسيستلم الطالب نماذج الإجابة بمقر اللجنة.

وحددت الوزارة رابط لبدء قبول تظلمات الثانوية العامة على النتيجة، ويتم الدخول إليه باستخدام البريد الموحد لقبول التظلمات، ويمكن الاطلاع على البريد الموحد للطالب من خلال زيارة هذا الموقع.

أوائل الثانوية العامة بالأقصر 2023

وكانت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أعلنت أوائل الثانوية العامة 2023 على مستوى المحافظة، واحتل مركز إسنا المرتبة الأولى في شعبة العلمي علوم، والعلمي رياضة، فيما اكتسح البنات أوائل الشعبة الأدبية، إذ حصلت ثلاث طالبات بمدرسة الثانوية بنات بمدينة الأقصر على المراكز الثلاثة الأولى، وهنأ الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، الطلبة المتفوقين والحائزين على المراكز الأولى في امتحانات الثانوية العامة 2023.