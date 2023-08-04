أماكن الاطلاع على أوراق إجابات نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023.. اعرفها

بدأ طلاب الثانوية العامة في تقديم تظلمات على نتيجتهم منذ أمس الخميس مع إعلان الوزارة فتح باب التقديم للراغب في الاعتراض على مجموعة ودرجاته في المواد الدراسية.

وهناك العديد من الأسئلة التي تتبادر حول تظلمات النتيجة، منها أماكن الاطلاع على أوارق إجابات نتيجة الثانوية العامة 2023، وهو ما تستعرضه «الوطن»، وتأتي كما يلي:

أماكن الاطلاع على إجابات نتيجة تظلمات الثانوية العامة

- طلاب القاهرة والجيزة والقليوبية يكون الاطلاع على أوراق إجابات الثانوية العامة في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

- طلاب محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء: يكون الاطلاع في لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسماعيلية، في المجمع التعليمي بمحافظة الإسماعيلية.

- ويكون الاطلاع على أوراق الإجابات بالنسبة لطلاب الإسكندرية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة، في مدرسة المشير أحمد إسماعيل بشارع منشأ بجوار استاد الإسكندرية.

- وبالنسبة لمحافظة الدقهلية يتم الاطلاع على الأوراق في مدرسة المنصورة الثانوية بنين بشارع أحمد ماهر «الثانوية سابقا».

- ويكون الاطلاع على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 بالنسبة للسوهاج وأسيوط والمنيا، بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية بشارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط.

- والأقصر وأسوان قنا، يتم الاطلاع على أوراق الإجابات في مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بحي المصالح بجوار مستشفى الهلال بمدينة قنا.​