أخصائي طب نفسي ينصح باستخدام الإنترنت لمدة ساعتين في اليوم فقط

قال الدكتور إبراهيم مجدي حسين، أخصائي الطب النفسي، إن من سلبيات الإنترنت والسوشيال ميديا وآثاره الجانبية، ظهور ما يسمى بإدمان «السوشيال ميديا»، وظهور شخصيات غير سوية مهووسة بـ«التريند»، كانوا محدودين وسط مجتمعهم، ثم تحولوا لنجوم يحققون انتشارًا واسعًا، مؤكدا أن الاستخدام الأمثل يكون لمدة ساعتين في اليوم فقط.

حسين: السوشيال ميديا ساعدت على ظهور اضطرابات شخصية

وأضاف «حسين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أن السوشيال ميديا ساعدت على ظهور اضطرابات شخصية شديدة، مثل شخصيات هستيرية وأخرى حدية، استغلوها لتحقيق مكاسب.

وأشار إلى أن بعض الدول مثل الصين وكوريا، يريدون إدراج إدمان الإنترنت ضمن الأمراض النفسية، لكن الولايات المتحدة ودول أوروبا لا يرغبون في ذلك، وهم القائمون على ملف الطب النفسي عالميًا.

أعراض عضوية جراء إدمان الإنترنت

وأوضح أخصائي الطب النفسي، أن أعراض إدمان الإنترنت تتمثل في الانعزال، واستخدامه 6 أو 7 ساعات، والبحث أعن أمور بلا فائدة، بالإضافة لأخرى عضوية، مثل التهاب أعصاب وانزلاق غضروفي في الفقرات العنقية، سمنة زائدة وأرق، وعند تقليل عدد الساعات، تحدث كوارث وخناقات وتطاول.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان وجه في 2018 بتشكيل لجنة بحث قومي للاستفادة من إيجابيات السوشيال، للاستفادة من المواهب والمهارات.

وأردف: «لا توجد دراسات عن عدد مدمني الإنترنت، لكن بشكل تقديري ووفقًا للأعراض سالفة الذكر، عدد مدمني الإنترنت لن يقل عن 10% من الطلاب، يقضون عدد ساعات كبيرة وأصابتهم بأمراض نفسية وعضوية».

حسين: السوشيال ميديا ليست هي الشيطان الأعظم

واختتم الدكتور إبراهيم مجدي حديثه قائلا: «السوشيال ميديا ليست الشيطان الأعظم، وللحصول على فوائدها ومزاياها، أنصح باستخدامها لمدة ساعتين فقط، ويكون استخدام هادف إيجابي، ولو ترفيهي يكون بمشاركة مقطوعة موسيقية، أو كتاب، أو أبيات شعر، أو لوحة، أو التواصل مع الأصدقاء، أو مناقشة موضوع علمي بشكل مبسط، من خلال المتخصصين».