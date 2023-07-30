محمد الباز: ارتفاع درجات الحرارة وراء أزمة الكهرباء في العالم

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن ارتفاع درجات الحرارة في العالم كله، تسببت في أزمة عامة في توليد الكهرباء، وفي ولاية كاليفورنيا أعلنوا أن خدمات الكهرباء تنقطع بشكل دوري، وأعلنوا حالة الطوارئ والاستعداد لانقطاع الكهرباء.

الحكومة والشعب يجب أن يكونوا يدا واحدا

وأضاف، خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، أن وزارة التنمية المحلية أعلنت عدد من الضوابط لترشيد استهلاك الكهرباء في المحافظات، مؤكدا أن هذه الضوابط لن تنفذ بكفاءة إلا لو أن هناك إرادة من الجميع شعب وحكومة.

وتابع: «لازم نعرف أن الحكومة والشعب يجب أن يكونوا يدا واحدة لمواجهة الأزمة، وهي أزمة عالمية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وللأسف في ناس بتحاول تفرق بين الشعب والحكومة».

وأكد أن الناس يجب أن تقف مع بعضها من أجل تجاوز الأزمات، ونحن بحاجة إلى تغيير سلوكنا والترشيد بشكل عام في استهلاك الكهرباء ليس فقط بسبب الأزمة التي نعاني منها الآن.

العمل على تخفيف الأحمال الكهربائية

وأردف: «افتتاح المحلات الجديدة وصالات الأفراح، واستهلاك أنوار بشكل كبير جدا، ومظاهر كتير لازم نعيد النظر فيها»، مشددا على ضرورة التنفيذ الصارم للبنود التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية من أجل تجاوز الأزمة.

ومن الإجراءات التي أقرتها الوزارة بشكل رسمي على المحافظات، متابعة مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي والورش، والتشديد على خفض إضاءة واجهات المحلات وقاعات الأفراح لترشيد الاستهلاك، وخفض إنارة مباني الأحياء ودواوين المحافظات والمديريات وغلق الكهرباء بعد مواعيد العمل، والعمل على فصل إنارة الإعلانات المضيئة بالطرق الرئيسية والفرعية والكباري والمحاور وأعلى العقارات حسب مواعيد محددة، والتنسيق بين الأحياء بالمحافظات وشركات الكهرباء بالمحافظات بشأن مواعيد تخفيف الأحمال بحيث تكون هناك مواعيد محددة ومعلن عنها مسبقًا.