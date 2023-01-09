أستاذ طب سلوكي: إدمان الإنترنت يشكل خطرا كبيرا على الأطفال والكبار

قال الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي للأطفال والمراهقين، إن التعاطي مرتبط بإدمان أي شيء، متابعا: «لو شخص حبيته أو تهواه فأنت تتعاطاه، سواء برنامج أو شخص أو مخدر، فالإنترنت مثلا أصبح مثل صندوق الدنيا».

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة» على شاشة dmc: «الأخطر إنك لو زعلان من صاحبك أو صديقك أو مراتك بتهرب وتروح للإنترنت عشان يحتويك، فعندما نجد البديل للأشخاص والبشر فيخاطب عاطفتي قبل أن يخاطب عقلي، لكن الخطورة الأكبر في الأطفال وليس الكبار فقط، كما أن التصنيف العالمي للأمراض السلوكية والنفسية بها أمراض لإدمان الإنترنت والألعاب».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.