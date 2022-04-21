ناقدة فنية عن مناقشة إدمان الإنترنت في الكبير أوي 6: بيوصل رسالة

حقق مسلسل الكبير أوي الجزء السادس نجاحًا كبيرًا في شهر رمضان حتى الآن، وأصبح واحدًا من أهم الأعمال الدرامية التي تحظى بمتابعة كبيرة من الجمهور وقفًا لما يقدمه من مشاهد كوميديًا، وناقش أيضًا أفكارًا بها قضايا اجتماعية وإنسانية جذبت الجمهور بشكل كبير خاصةً وأنها تقدم كوميديا مختلفة.

ناقش النجم أحمد مكي في أحداث المسلسل قضية إدمان مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت منتشرة في الآونة الأخيرة من خلال شخصية شقيقه «جوني»، الذي أصبح مهووسًا بالشهرة، وذلك عندما قرر جوني شراء أعداد من المتابعين، لكنه تفاجأ أن الأمر يحتاج إلى مبلغ كبير من المال.

وطلب من شقيقه الكبير أن يبيع قطعة أرض ليشتري بها متابعين، فغضب الكبير وقرر قطع الإنترنت عنه، وبعد مرور أسبوع من انقطاع الإنترنت ظهرت على جوني أعراض انسحابية مثل التي تظهر علي مدمني المخدرات، ليحاول أن يعرف من مربوحة مكان «الراوتر».

واستعان مكي في أحداث الحلقة بأغنيته الشهيرة «قطر الحياة» من ألبوم «أصله عربي» التي انتجت في عام 2012 والتي تدور حول تشجيع متعاطي المخدات على وقف الإدمان.

ناقدة فنية تعلق على عرض قضية إدمان الإنترنت

وفي هذا السياق قالت «حنان شومان» ناقدة فنية في تصريح خاص لـ«الوطن» إن تناول أحمد مكي لقضية «إدمان الإنترنت» يعد شيئًا مهمًا للغاية، وذلك لأنه يخاطب قضية اجتماعية أصبحت منتشرة على أرض الواقع وخاصة بين الشباب: «اللي تناوله أحمد مكي هذا العام في المسلسل جزء مهم جدًا وموجود في الواقع وخاصة الأيام الأخيرة، لأن الشباب أصبح فعلًا بيستخدم الإنترنت كتير»، مضيفةً أن الفكرة جاءت في إطار الأحداث.

وتابعت «شومان» أن الفنان أحمد مكي تتمثل أغلبية متابعيه في الفئة الشبابية، لذلك يحرص دائما على تقديم رسالة مقبولة لأنها في إطار الدراما وليست رسالة مباشرة: «أغلب محبي مكي هما الفئة الشبابية، فهو بيخاطب المشاهد بتاعه اللي هو عارف إن هو شاب وغالبًا بيواجهه نفس المشاكل»، مشيدةً بأنه ممثل موهوب ومن أفضل الممثلين الذين يقدموان هذا النوع من الكوميديا وأيضًا قادر على تجسيد كل الشخصيات.

أبطال مسلسل الكبير أوي 6

يذكر أن مسلسل الكبير أوي 6 من بطولة أحمد مكي، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، وسما إبراهيم، ومحمد أوتاكا، وليلى عز العرب، ومصطفى غريب، وحسن القناوى، وعلاء زينهم، وحسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدواني، وحمدي الميرغنى، ونرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفي صقر وإخراج أحمد الجند.