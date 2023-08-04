مقرر لجنة الأسرة بالحوار الوطني: مقترح تقسيم الثروة بين الزوجين عند الطلاق فيه مبالغة

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إنَّ المقترح الخاص بـ«تقسيم الثروة بين الزوجين عند الطلاق أو الوفاة» لم يتم طرحه، خلال جلسة الحوار الوطني بالأمس، موضحة «الطرح فيه مبالغة وبالتالي الطرح بهذا الشكل سيثير رفضا مجتمعيا.. وليس كل من يقول رأي يصبح رأي الحوار المجتمعي.. بل قدمنا مقترحا في إطار جلسات الحوار المجتمعي، ولكن نخرج بما تم التوافق عليه وليس برأي فردي».

البغدادي: المقترح تم تقديمه أمام رجال دين وفقهاء قانون

وأضافت «البغدادي»، خلال مداخلة هاتفية لها لبرنامج «المصري أفندي»، من تقديم الإعلامي محمد علي خير، المُذاع على شاشة «قناة المحور»، أن المقترح تم تقديمه أمام رجال دين إسلامي ومسيحي وأساتذة شريعة وفقه وقانون.. وتم طرحه ليحفظ للمرأة كدها في الأسرة على مدار سنوات طويلة».

مقترح بتضمين عقد الزواج بند يضمن هذا الحق للزوجة

وتابعت مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، بأن «بعض الزيجات يحدث طلاق بعد 15 عاما أو ما يزيد، وتكون السيدة كبرت في السن، وساهمت في تكوين ثروة زوجها، وساهمت في تربية الأبناء، وفي النهاية تخرج بلا مسكن أو أي شيء يحفظ كرامتها، ليدور النقاش حول كيفية التوافق بشأن هذا الموضوع، وبالفعل هناك عدد من العناصر، التي تم التوافق بشأنها، من ضمنها وجود آلية لوضع خارطة طريق مع توثيق عقد القِران وفي إطار ترسيخ عقد الطلاق الحضاري يتم إجراء اجتماع للأطراف.. وبوجود وثيقة عند الزواج بها بند يوضح هذا الأمر ويتم الاتفاق بين الزوجين والتوثيق وليس من خلال القانون.. ومشيخة الأزهر قالت بـ «حق الكد والسعاية».