عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: حسمنا جزءا كبيرا من قانون الإدارة المحلية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جزءاً كبيرا من قانون الإدارة المحلية جرى حسمه، والنقاش الذي يدور حوله كان في البداية يتمثل على سبيل المثال بأن ينتخب المحافظ، والبعض أشار للدول الأخرى التي تطبق ذلك، ومجموعة طرحت وجهة نظر أخرى أوضحت بأن بعض المناصب المحلية في بعض الدول الأوروبية لا تتم بالانتخاب.

منصب المحافظ بالتعيين

وأضاف «حسين»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن أغلبية الحضور في الحوار الوطني تميل بأن يظل منصب المحافظ بالتعيين، لكن المجالس المحلية تكون بالانتخاب، لتكون أفضل رقيب على الأجهزة المحلية بما فيها منصب المحافظ.

اقتراحات الجلسات العامة بالحوار الوطني

وأشار إلى توصيات أو اقتراحات الجلسات العامة بالحوار الوطني بعد الانتهاء منها تذهب للجان التخصصية غير العلنية للبحث والمناقشة ثم تصيغ التوصيات لرفعها لمجلس الأمناء، والذي بدوره يرفعها مباشرة لرئيس الجمهورية، والذي يقرر بإمكانية إصدارها بقرارات مباشرة أو إجراءات أو يحيل بعضها إلى مجلس النواب للبحث في تحويلها لتشريعات.

ولفت إلى أن هناك موضوعات سيكون من السهل جدا تحال للرئيس عبدالفتاح السيسي، وموضوعات أخرى قد تأخذ وقتا بسبب أن هناك أكثر من وجهة نظر غير محسومة بشأنها.