عضو مجلس الأمناء: الحوار الوطني ناقش مشروع قانون «الأعلى للتعليم» بعمق

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني عقد أمس الجلسة الثانية لمناقشة قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وهناك ترحيب كبير لهذا المجلس، ونقاش عميق بشأن ضرورة أن يكون تشكيل المجلس ودوره مهما وقويا حتى يحقق الهدف الرئيسي، وهو الارتقاء بشأن التعليم.

حسين: «الأعلى للتدريب» لا يغلب عليه الصفة الحكومية فقط

وأضاف «حسين»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أنه جرى الاتفاق في الحوار الوطني على ضرورة أن يكون المجلس كيانا مستقلا لا تغلب عليه الصفة الحكومية فقط، حتى لا يتحول لجهاز آخر في الحكومة.

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن الهدف هو أن يكون مجلس يرأسه رئيس الجمهورية شخصيا، ويرفع توصياته مباشرة لرئيس الجمهورية، ويضع السياسات العامة ليحقق الهدف، وهناك إلى حد كبير تطابق بين حضور جلسات الحوار الوطني.

إحالة مشروع القانون لمجلس الوزراء

ولفت الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إلى أن الحوار الوطني بحث التعديلات على مشروع القانون، لأن الرئيس السيسي طلب من مجلس الوزراء إحالة مشروع القانون لمجلس أمناء الحوار الوطني لدراسته، حتى يعود لمجلس الوزراء الذي بدوره سيرسله لمجلس النواب، وتكون جلسات الحوار الوطني تحت أعين مجلس النواب.