«الطريق نحو الجمهورية الجديدة».. حصاد الحوار الوطني في أسبوعه الخامس

واصل الحوار الوطني، جلساته العامة في أسبوعه الخامس، بالمحاور الثلاث «السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي»، عقد خلالها 4 جلسات بكل محور.

وناقش الحوار الوطني في المحور السياسي، قانون مباشرة الحقوق السياسية، المندرج ضمن أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وقانون الإدارة المحلية المندرج ضمن أعمال لجنة المحليات، بالإضافة إلى «حل تحديات العمل النقابي العمالي»، المندرج ضمن أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي.

جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

وفي المحور الاقتصادي بـ الحوار الوطني، عقدت لجنة العدالة الاجتماعية جلستين تحت عنوان «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»، وعقدت لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي جلستين تحت عنوان «الدين العام: الإشكاليات والحلول».

وبالنسبة للمحور المجتمعي، عقدت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي جلستين لمناقشة مشكلات ما بعد الطلاق «الطاعة ـ النفقةـ الكد والسعاية»، وعلى التوازي معها عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي جلسة خاصة ممتدة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني، بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مشاركة المرأة في الحوار الوطني

وفي سياق الجلسات، أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة للحوار الوطني، أن المرأة شاركت بقوة في جلسات التعليم والأسرة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني ليس فقط ما يدور في القاعات والجلسات النقاشية المغلقة، لكن أيضا يستند إلى الاستبيانات التي تعلنها الأمانة الفنية عبر الصحفات الرسمية للحوار الوطني، على مواقع التواصل الاجتماعي.