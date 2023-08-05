الأوراق المطلوبة للقبول في برنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي

أطلقت كلية الطب جامعة المنصورة، في محافظة الدقهلية برنامج «المنصورة مانشستر» للتعليم الطبي، وفقًا للاتفاقية الموقعة مع جامعة مانشستر وموافقة وزير التعليم العالي، على أن يكون الإشراف والتدريب للجانب الإنجليزي والتقييم للجانب المصري، وفق ما أكده الموقع الرسمي للكلية.

الأوراق المطلوبة للالتحاق ببرنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي

وتستعرض «الوطن» لقرائها أهم المعلومات ونظام القبول والأوراق المطلوبة للالتحاق بالبرنامج للطلاب الراغبين في الالتحاق ببرنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي جامعة المنصورة كالتالي:

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالبرنامج

1- أصل شهادة الميلاد.

2- أصل شهادة الثانوية العامة.

3- صورة من بطاقة الترشيح.

4- صورة من بطاقة الرقم القومي.

5- استمارة 2جند للذكور وإجراء الكشف الطبي.

6- صور شخصية.

7- صورة وصل مصاريف الكلية.

نظام قبول الطلاب المستجدين ببرنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي

ووفقا للموقع الرسمي لبرنامج كلية الطب يتم قبول الطلاب المصريين المستجدين ببرنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي من بين الفئات التالية:

1- الطلاب المستجدين المرشحين للقبول بكلية الطب، جامعة المنصورة عن طريق مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي.

2- يجوز قبول نقل قيد طالب مستجدين من كليات مناظرة أو غير مناظرة بالجامعات الحكومية المصرية للالتحاق بالبرنامج.

3- حال توافر أماكن بشرط استيفاء الحد الأدنى للقبول بأحد كليات الطب الحكومية المصرية بذات العام الدراسي ويكون فتح باب.

4- التحويل بموافقة مجلس الجامعة بناء على اقتراح اللجنة الفرعية.

5- يحظر على الطلاب الملتحقين بالبرنامج عن طريق هذا البند طلب التحويل للبرنامج الأساسي بكلية الطب جامعة المنصورة.

أما بالنسبة لطلاب الشهادة المعادلة أو الدبلومة الامريكية أو الثانوية الانجليزية، فلهم تنسيق خاص بهم ويقوم الطالب بتقديم أوراقه لمكتب التنسيق بالقاهرة وينتظر نتيجة القبول سواء بطب المنصورة أو كليات الطب الأخرى بالجامعات المصرية وإذا تم ترشيحه بطب المنصورة يتقدم بنسخة من الأوراق لشئون طلاب مانشستر وصورة من شهادة اجتياز مادتي العربي والدين.

وإذا تم ترشيحه بكليات طب غير طب المنصورة يتوجه إلي مكتب التحويلات بالمنصورة في منطقة شارع جيهان ويقوم بتسديد قيمة رسوم التحويل ثم يتقدم بأوراقه وايصال التحويل إلي شئون طلاب برنامج مانشستر.